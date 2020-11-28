Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила фанатов, показав «высший пилотаж» в одном бикини

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Памуккале - это что-то уникальное и фантастическое», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Бех-Романчук застыла в соблазнительной позе, примеряв смелое мини-бикини.

Популярные статьи сейчас

"У них либо один отец, либо мать": дети Аллы Пугачевой и Киркорова насторожили поразительным сходством

Доведенный до отчаяния судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво: "Я долго молчал, надеясь, что все изменится, но..."

"Невеста" Харламова поиграла бюстом в кружевах, рассуждая о размерах: "Лучше та, у которой большие..."

Русская Кардашьян ослепила роскошью в гигантском декольте, с такой не заскучаешь: "Богиня"
Показать еще

«О, мой идол!», «моя красотка», «ты тоже фантастическая», «это настоящий пожар», «мулатка», «абсолютный идеал», «очень милая», «Марина, ваше фото должно быть вместо силуэта человека на пешеходном знаке», «очень красивая», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила безупречным телом в мини-шортах во время тренировки

«Путь к мечтам нелегок, но я пытаюсь двигаться вперед», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Бех-Романчук позирует во время тренировки в тесном спортивном топе и не менее соблазнительных шортах для бега. Волосы знаменитость решила собрать в хвостик.

Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".

Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".