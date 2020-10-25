25-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила кадрами с тренировки и заставила "ойкнуть" добрую половину своих фанатов
Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в спортивном купальнике синего оттенка на беговой дорожке.
Марина, как известно, специализируется в прыжках в длину и является призером мировых и континентальных первенств.
На первом кадре Марина застыла в шаге, повернувшись к камере спиной. Девушка поправляла плавки и, видимо, готовилась сделать прыжок. На втором - легкоатлетка уже приземлилась, эпичный момент был запечатлен с удачного ракурса. Бех-Романчук вся в песке, оттопырив упругие ягодицы, пыталась удержать равновесие, стоя на четвереньках.
"Время тренироваться ✌🏼 Yeaaahhh👊🏼", - подписала фото звезда.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, по достоинству оценив старания спортсменки.
"Потрясающе 💪🏽💪🏽"
"Сильная спортсменка 😍"
"Не ну это штраф😍😍"
"С наилучшими пожеланиями! Удачи в тренировках! 🙏🏻💪🏻"
Ранее мы сообщали, легкоатлетка покорила фанатов романтическим образом на пляжном фото. Девушка сидела на качелях в желтом бикини, повернувшись к камере самым "вкусным". Ее волосы развевались на ветру, а ноги едва касались песка.
"Бывают очень красивые рассветы. Вам нравятся эти цвета?)", - подписала снимок Марина.
"Я просто в восторге от твоих красивых фото", "Я хотел бы быть качелями", "Вы умеете показывать!", "Добро пожаловать в Шарм Эль Шейх, прекрасная чемпионка мира", - комментировали в Сети.
Напомним, Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже
Также Politeka писала, что Бех-Романчук без стыда показала самые загорелые места в купальнике