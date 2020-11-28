Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала новий образ в милому купальнику з сердечками

Популярна красуня любить проводити час на пляжі і показувати своє тіло в досить маленьких і ледь прикривають її тіло купальниках. Раніше Демі соромилася своєї фігури, а тепер навпаки – демонструє її відкрито і без будь-якого сорому.

Так як модель рекламує білизну і бікіні, вона публікує досить багато кадрів в одному стилі, але це не заважає шанувальникам захоплюватися і нахвалювати Роуз, а також її фігуру. Володіючи шостим розміром бюста, Демі в основному показує його на Селфі.

Як видно, дівчина любить носити ліфчику меншого розміру, щоб все було виставлено напоказ. Нахилившись вперед і зробивши губи «качечкою», Роуз вразила розкішним виглядом.

"ох, такі різні пагорби; Твоя найкраща фотографія на сьогоднішній день; без макіяжу ти чудова️️️; Моя улюблена картинка! ❤ ️ ❤ ️лялечка 🔥 🔥 🔥 ; Здрастуйте, у вас красиві сердечка 😁 де можна купити таке бікіні?; Вона мила і все таке, але я втомився бачити її на снепі, як кожен день ... ми розуміємо, у тебе гарне тіло; 😎 красиво; це бікіні !! ❤ ️ ",- пишуть шанувальники.

Ми також писали, що пишногруда модель прославилася кілька років тому, а після скандального роману з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер її популярність зросла в рази. Тепер дівчина активно рекламує білизну і купальники, знімається для чоловічих журналів і з легкістю демонструє тіло на пляжі, забувши про найменший сором.

Демі подобається показувати фігуру без одягу, так як раніше вона комплексувала через нестандартні форми і довгий час приховувала себе і гідності, щоб її не критикували. Позбувшись від забобонів, дівчина почала вести інший спосіб життя.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер