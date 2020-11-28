Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", захопила фігурою в лавандовому бікіні

Модель розбурхує мережу яскравими фото, якими намагається ділитися якомога частіше. На фан-акаунтах продовжують також обговорювати образи моделі. Так як Хільде працює альтернативною моделлю, вона влаштовує фотосесії вдома або ж на пляжі, щоб показати пікантні купальники і білизну.

На одному з таких фото дівчина в лавандовому бікіні показала, як веселиться на пляжі. При цьому красуня зі стрункою фігурою і зі світлим волоссям також змогла вигідно підкреслити свій сяючий зовнішній вигляд, про що написали шанувальники.

Щоб не відволікати увагу від купальника без принтів і відвертих вирізів, дівчина не стала доповнювати образ аксесуарами і занадто яскравим макіяжем.

Ось як реагують в мережі:

"Дуже красива; справжня Королева🧡 💜 💛 💜 💜; чертовски красива форма👌 👌; ще один нахабний постріл; Покажи нам більше фотографій свого тіла; ти відмінно виглядаєш, дівчинка; гурл, через тебе я дуже голодний .... для тебе🔥; Ух ти виглядаєш такою гарячою і красивою🔥; неймовірно; ти найкрасивіша жінка в моєму житті; БЕЛЛІССІМО👌 🌸 ✨».

Ми писали, що Хільде активно набирає популярність завдяки стильним фото, які публікує в Instagram. При цьому вона ніколи не приховує фігуру, одягаючись досить просто, але зі смаком. Хільде подобається показувати підкачані ноги і сідниці в світлих лосинах, а також демонструвати бюст в одних топах або мереживних ліфчиках.

Також дівчина нерідко влаштовує фотосесії на березі біля океану, тому її профіль в соціальній мережі виконаний в світлому стилі. Цього разу Осланд показала хороший вигляд ззаду, позуючи в сірих лосинах і ніжно-рожевому топіку зі спущеними бретельками. Для більшої пікантності Хільде відвернулася до камери спиною.

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