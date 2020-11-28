Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково, але не всі зможуть домогтися виплат

Як передає Politeka.net, йдеться про громадян, які працюють у важких і шкідливих умовах. Міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла про підводні камені і механізм компенсації пільгових пенсій, пише прес-служба.

За законом українці повинні вийти на пенсію раніше покладеного терміну, якщо 8-10 років виконували важку роботу, яка згубно впливає на здоров'я, проте часто у них виникають проблеми з отриманням заслужених грошей. У більшості випадків труднощі полягають у закритті підприємств, адже тоді складно довести своє право на пільги.

"За 15 років дострокова пенсія оплачується за рахунок коштів держави, їх роботодавці вже майже не відшкодовують. З 10 підприємств 8 не відшкодовують. Це 200 тисяч пенсіонерів", - підкреслила глава Мінсоцполітики. - "Людина не може знайти ні підприємство, ні документів, що підтверджують виконання робіт, що дають право на пенсію на пільгових умовах".

У міністерстві вважають, що вирішити проблему допоможе новий закон про накопичувальну пенсію, який вже передали до Верховної Ради на розгляд. Згідно з ініціативою, пільгові пенсії для співробітників на шкідливих роботах повинні фінансуватися за рахунок підвищення єдиного внеску. Залежно від категорії робіт, підприємствам доведеться платити за ставкою від 7% до 15% більше.

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