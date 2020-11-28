Помер музикант і клавішник популярної російської групи 90-их "Дюна" Андрій Апухтін

Про смерть музиканта повідомила дружина соліста колективу Віктора Рибіна, співачка Наталія Сенчукова на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця не назвала причину смерті музиканта.

Сенчукова уточнила у своєму пості, що Андрій пішов з життя не від коронавірусу.

"У групі "Дюна" непоправна втрата. Сьогодні пішла з життя чудова людина і музикант Андрій Апухтін. Слів немає... На жаль, закінчився 30-річний творчий шлях нашого друга, брата. Світла пам'ять", - поділилася Сенчукова в особистому блозі.

Варто відзначити, що Апухтін грав у "Дюні" з 1991 року. Колектив досяг піку популярності в 1990-х завдяки своїм хітам: "Країна Лимонія", "Борька-Бабій", "Привіт з великого бодуна" і "комунальна квартира".

Користувачі мережі сумували разом з членами гурту, а в коментарях під постом Наталії Сенчукової висловили свої співчуття і підтримку родині музиканта:

"Співчуваємо рідним і близьким🙏", "о, божечки... Як же шкода... :- (", "🙏 вічна пам'ять", " співчуваємо рідним і близьким🙏", " Мої співчуття 😢", "вічний спокій", " співчуття рідним і близьким!", "Царство небесне і вічна пам'ять🙏 🙏 🙏", "сумуємо разом з вами((".

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