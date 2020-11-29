Відома співачка Дуа Липа показала себе і всім подякувала

На фото Дуа позує в прозорому вбранні з прикрасами і чорними клаптиками тканини на найпікантніших місцях. Зірка позувала на сцені разом з іншими дівчатами. Красуня на декількох кадрах показала, як виглядає її п'ята точка і інші частини тіла в прозорому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі всім, хто дивився перший стрім!!! Я сподіваюся, що ви всі любите це так само сильно, як ми любили робити це для вас. Кров, піт, синці, а головне - в цей спектакль вкладена вся любов світу!",- написала зірка.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Ти нереальна", " не можу дочекатися!", "Я так пишаюся тобою і всією командою", " я зараз дивлюся другий стрім! Вічно вдячний за це чарівне видовище !!", "Ці ансамблі вогонь", "товариш, я здригаюся", " ставив лайк, а твого там не було. Я хвилююся".

Повідомлялося, що британська суперзірка Дуа Липа вразила шанувальників сміливим вбранням, ефектно розставивши ноги перед камерою.

"Минув тиждень! Спасибі, що відобразили ці моменти», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Дуа Липа сфотографована в момент, коли співачка дає концерт. Згідно з планом, зірка нібито "злітає" над сценою.

Нагадаємо, пустотлива Дуа Липа ефектно продемонструвала молоде тіло, притулившись до стіни

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