Известная певица Дуа Липа показала себя и всех поблагодарила

На фото Дуа позирует в прозрачном наряде с украшениями и черными клаптиками ткани на самых пикантных местах. Звезда позировала на сцене вместе с другими девушками. Красотка на нескольких кадрах показала, как выглядит ее пятая точка и другие части тела в прозрачном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо всем, Кто смотрел первый стрим!!! Я надеюсь, что вы все любите это так же сильно, как мы любили делать это для вас. Кровь, пот, синяки, а главное - в этот спектакль вложена вся любовь мира!", - написала звезда.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Ты нереальная", "Не могу дождаться!", "Я так горжусь тобой и всей командой", "Я сейчас смотрю второй стрим! Вечно благодарен за это волшебное зрелище !!", "Эти ансамбли огонь", "Товарищ, я вздрагиваю", "Ставил лайк, а твоего там не было. Я волнуюсь".

Сообщалось, что британская суперзвезда Дуа Липа впечатлила поклонников смелым нарядом, эффектно расставив ноги перед камерой.

«Прошла неделя! Спасибо, что запечатлели эти моменты», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Дуа Липа сфотографирована в момент, когда певица дает концерт. Согласно плану, звезда якобы «взлетает» над сценой.

Напомним, шаловливая Дуа Липа эффектно продемонстрировала молодое тело, прижавшись к стене

Также Politeka писала, что безупречная Дуа Липа превзошла красотой звездную подругу, облачившись в топ

А еще Politeka сообщала, что Дуа Липа воплотила самые смелые фантазии, задрав топ



