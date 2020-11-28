Не все так страшно

Зростання тарифів на електроенергію торкнеться далеко не всіх українців

Як повідомляє Politeka.net, людям, які отримали субсидію, поки переживати нема про що. Детальніше про ситуацію з підвищенням вартості комунальних послуг в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Він нагадав, що тарифи на електроенергію визначає Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комуналки. Зараз він тримається на рівні 90 копійок за кВт, якщо споживачі використовують не більше 100 кВт.

"Вартість 100 кВт електроенергії - це приблизно 90 гривень, що в структурі платіжки становить 5-7% від структури всієї платіжки конкретного домогосподарства", - пояснив Віталій Музиченко.

Таким чином підвищення тарифів на електроенергію не сильно вплине на остаточні суми в платіжках, які українцям доставлять найближчим часом. При цьому багатьом українцям надбавку покриють субсидіями на комунальні послуги.

"Для одержувачів субсидії вся сума підвищення буде покрита житловою субсидією. 3 мільйони домогосподарств, які отримують субсидію, взагалі не відчують будь-якого підвищення", - заявив чиновник на телебаченні.

Раніше стало відомо, що Кабмін збирається переглянути і підвищити тарифи на електроенергію для населення. Як пояснив тимчасовий глава Міненерго Юрій Бойко, вартість піднімають, оскільки гроші українців практично не покривають собівартість разом з передачею. Тарифи обіцяють переглянути з максимально м'яким підходом до побутових споживачів.

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