Американська фітнес-модель Ана Чері показала модній образ в обтягуючому спортивному костюмі

Популярна фітнес-красуня продовжує розбурхувати публіку пікантними образами, які приміряє в рамках нових фотосесій. Дівчина відкрила власний магазин для спорту, тому більшість її фото в профілі – це власна реклама одягу з новими дизайнами. Ана намагається акцентувати увагу саме на підкачані сідниці.

На одному зі своїх фото, представлених в Instagram, на її другому акаунті дівчина опублікувала яскравий знімок в світло-сірому костюмі з» мармуровим " дизайном. Звично повернувшись спиною до камери, вона продемонструвала свою підкачану фігуру і захопила мережу.

"Я не антисоціальна, я соціально виборча. Оточуйте себе тільки людьми, які надихають, надихають і приносять позитивну енергію. Банда Чері-моє коло, відзначте свій", - написала Ана.

Ось як реагують в мережі:

«Дуже красиво 😍😍🔥❤️; Краса 🌹💋; Така чудова 🔥❤️🔥❤️; Ти така чудова, дитинко; Я хочу цей набір; Абсолютно приголомшливий вид боже 😍бездоганний десерт❤️; Мила дівчина ❤️❤; Ти буквально сама чарівна дівчина в світі 😍; Просто досконалість; Чудова картина; Надзвичайно гаряча одяг робить вас ще більш прекрасною дівчиною на землі 💖».

Раніше ми писали, що дівчина любить ніжитися на пляжі, засмагати вдома або веселитися біля басейну. І, як видно з кадрів в Instagram, робить це зі смаком. У смугастому бікіні темно-оранжевого відтінку з принтом Зебри Чері повеселилася перед камерою і показала також гідності з різних сторін у всій красі.

Схоже, дівчина правда не соромиться камери, при цьому не турбується також і про свою зайву вагу. Спортсменка запевняє, що відчуває себе відмінно саме в такій формі, підтримують таку ж думку і шанувальники зірки.

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