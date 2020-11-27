Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила бездоганним тілом в міні-шортах під час тренування

Знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.

"Шлях до мрій нелегкий, але я намагаюся рухатися вперед", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Бех-Романчук позує під час тренування в тісному спортивному топі й не менш спокусливих шортах для бігу. Волосся знаменитість вирішила зібрати у хвостик.

«Це кайф-дивитися на ці фото», « ти неймовірна спортивна леді»,» ідеальна», «ого, які у вас ноги потужні», «ти просто диво-жінка, Марина», «продовжуй діяти. Це правильно», - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила шанувальників, примірявши на розминці міні-шорти

"Я така щаслива повернутися сюди й почати своє друге тренування», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Бех-Романчук позує в міні-шортах й топі, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. В руках знаменитість тримає пляшку для води.

Нагадавши, Бех-Романчук блиснула "булочками", епічно звалившись в пісок після стрибка:"Не, ну, це штраф".

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