Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила поклонников, примеряв на разминке мини-шорты

Как сообщает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Я так счастлива вернуться сюда и начать свою вторую тренировку», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Бех-Романчук позирует в мини-шортах и топе, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. В руках знаменитость держит бутылку для воды.

«Вау, выглядишь бомбезно!», «невероятная красота!», «кажется, я влюбился в эти формы», «чертовски хороша», «это просто что-то невероятное», «это явно лучшее, что на тебе было, Марина!», - пишут ее поклонники.

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Марина Бех-Романчук нарядилась в яркую форму, выкрашенную в патриотичные сине-желтые цвета, экстремально короткие шорты нисколько не скрыли мусклистые ноги и подчеркнули упругие ягодицы. Волосы спортсменка собрала с тугой хвост и дополнительно скрепила обручем на макушке. Тренировочный образ красотки дополнили солнцезащитные очки и белые кроссовки.

Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".

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