Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", поділилася ніжним кадром з пляжу

Дівчина активно набирає популярність завдяки стильним фото, які публікує в Instagram. При цьому вона ніколи не приховує фігуру, одягаючись досить просто, але зі смаком. Хільде подобається показувати підкачані ноги і сідниці в світлих лосинах, а також демонструвати бюст в одних топах або мереживних ліфчиках.

Також дівчина нерідко влаштовує фотосесії на березі біля океану, тому її профіль в соціальній мережі виконаний в світлому стилі. Цього разу Осланд показала хороший вигляд ззаду, позуючи в сірих лосинах і ніжно-рожевому топіку зі спущеними бретельками. Для більшої пікантності Хільде відвернулася до камери спиною.

Ось що пишуть в мережі:

"Виглядає дуже красиво. Симпатичне вбрання теж; Ідеально кожен раз, дорога 👌👌; 😍😍 привабливість; Прекрасний день, дорога Хільда; 💖 Сама гаряча красуня; Смачний образ 💛🤍🌞🤍; Прекрасний вид 😍😍; Гарна картина; Така красива 💖; Ідеально 🍑 штани 🤪; Приголомшливо 🤍🤍🤍; найкрасивіша жінка ... 🤦 ♂ ️подали персик ️ ; Hildee😊; ти як завжди виглядаєш приголомшливо @hildeee😊».

Ми також писали, що Хільде подобається рекламувати білизну з мереживами і тому більшість її образів збирають по кілька сотень позитивних коментарів.

Варто відзначити, що раніше дівчина працювала економістом, але через пару місяців стажування вирішила, що це не її і відправилася на пісенне шоу, де змогла не тільки прославитися, але і перемогти. Після цього дівчина вирішила випробувати себе в модельному бізнесі і також не прогадала. Тепер Хільде відома за межами Норвегії і все ще набирає популярність.

На фан-акаунтах активно показують її вдалі фото. Наприклад, в смарагдовому білизна з мереживами дівчина не стала соромитися і навіть в простому образі змогла виглядати чудово вдома.

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