Актриса Інна Білокінь, відома як мама Вєрки Сердючки, порадувала фанатів спільним знімком з Андрієм Данилком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, на якому разом з колегою позувала в медичній і карнавальній масках. Інна приміряла маску зайчика, а Данилко віддав перевагу радянській масці левеняти.

"Це ми дві мімішки", - жартівливо підписала фото Білокінь.

Знімок наробив шуму в мережі, адже на ньому Данилко позував без кепки. Шанувальники були раді побачити, що артист ховає під головним убором.

"Креативненько", "Ооооо Михалич без кепки, супер!", "Без кепки прекрасно, з кепкою не так", "зачіска бомба Андрій Данилко", "Чупчик Андрія з-під маски?!", "Шикарні просто", "класний захист від пандемії, подвійна маска, молодці!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Андрій Данилко практично ніколи не знімає свою кепку. На всіх ефірах "Х-фактора" і національного відбору на Євробачення артист був у кепці. Коли журналісти запитали його, чому він ніколи не знімає головний убір, він відповів, що чорна кофта і бейсболка - два незмынних елемента в образі Андрія Данилка. За словами артиста, у нього багато кепок, тому він завжди носить їх.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися фото справжньої мами Данилка:"навіть не думає переїжджати ближче до сина".

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