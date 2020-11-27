Актриса Инна Белоконь, известная как мама Верки Сердючки, порадовала фанатов совместным снимком с Андреем Данилко

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, на котором вместе с коллегой позировала в медицинской и карнавальной масках. Инна примеряла маску зайки, а Данилко отдал предпочтение советской маске львенка.

«Это мы две мимишке», - шутливо подписала фото Белоконь.

Снимок наделал шуму в сети, ведь на нем Данилко позировал без кепки. Поклонники были рады увидеть, что артист прячет под головным убором.

"Креативненько", «Ооооо Михалыч без кепки, супер!», «Без кепки прекрасно, с кепкой не так», «Прическа бомба Андрей Данилко», «Чупчик Андрея из-под маски?!», «Шикарные просто», «Классная защита от пандемии, двойная маска, молодцы!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Андрей Данилко практически никогда не снимает свою кепку. На всех эфирах «Х-фактора» и Национального отбора на Евровидение артист был в кепке. Когда журналисты спросили его, почему он никогда не снимает головной убор, он ответил, что черная кофта и бейсболка - два несменнных элемента в образе Андрея Данилко. По словам артиста, у него много кепок, поэтому он всегда носит их.

Напомним, что в сети появились фото настоящей мамы Данилко: "даже не думает переезжать поближе к сыну".

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