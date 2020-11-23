Галас навколо "трирівневих хоромів Андрія Данилка" на Хрещатику набирає обертів

Так, цього разу в мережі звернули увагу на інтер'єр квартири, в якій «мама» Вєрки Сердючки Інна Білокінь зробив селфі.

Пильні користувачі Мережі уважно розглянули фото, на якому артистка хвалилася модною захисною маскою.

«Жируєте в трирівневих хоромах?",- пожартували в мережі.

"Дааааааа", - відповіла Інна Білоконь.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що квартира Андрія Данилка нібито вся в позолоті, в ній 12 кімнат і цілих три поверхи.

Цим житлом, як стверджують журналісти, Данилко нібито обзавівся ще 10 років тому. Розповіли навіть про вартість апартаментів-на той момент артист нібито "відвалив" за елітне житло $1,2 млн. у квартирі аж шість санвузлів і три ванних. Але і на цьому "багатства" Данилка не закінчуються - ЗМІ також приписали йому розкішний 4-поверховий особняк в Бучі.

Сам Андрій Данилко вже відреагував на плітки про "царські хороми". "І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому живу я. і ця квартира, по-моєму, в арешті", - додав він.

За словами Андрія Данилка, він живе скромно за своїми мірками, і у нього вдома не буває сторонніх людей. Більш того, він вважає нескромним вчинком показувати всім своє житло.

Нагадаємо, Данилко розкрив, хто наживався на подіях Майдану.

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко після нервового зриву втомився мовчати і зважився на одкровення про Сердючку.

Також Politeka писала, що Андрій Данилко "розділ" Пугачову на очах у мільйонів.