Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на тренуванні

На кадрах Бех показує, як робить стрибки. Зірка була в шортиках, топі і кросівках. Романчук зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали, а образ доповнила рукавичками на руках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тренування в спортзалі", - підписала кадр дівчина.

На другому кадрі Марина вже стояла перед дзеркалом і хвалилася рельєфним пресом і підкачаним тілом. Красуня виглядала дуже спортивно і мотивувала.

"Команда", - написала під другим знімком дівчина.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри були викинуті в сторіс Instagram, де таких інструментів немає.

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знову порадувала шанувальників своїми ідеальними формами.

На Марії-короткий спортивний топ, а також сірі спортивні шорти і білі кросівки. На кадрі чітко видно кубики преса, а вся фігура говорить про багатогодинних тренуваннях. Спортсменка широко посміхається в камеру і виглядає абсолютно задоволеною собою.

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала стильні кадри, на яких блищала в новому образі.

Дівчина цього разу позувала в насиченому Вишневому бікіні, який став в цьому році одним з найпопулярніших. Дана модель вигідно підкреслила її форми, ідеально всюди підкреслюючи кожен вигин дівчини. Розпустивши волосся, вона буквально змінилася, спортсменку було не впізнати.

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