Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", влаштувала спекотну зйомку в ліжку

Пишногруда модель прославилася кілька років тому, а після скандального роману з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер її популярність зросла в рази. Тепер дівчина активно рекламує білизну і купальники, знімається для чоловічих журналів і з легкістю демонструє тіло на пляжі, забувши про найменший сором.

Демі подобається показувати фігуру без одягу, так як раніше вона комплексувала через нестандартні форми і довгий час приховувала себе і гідності, щоб її не критикували. Позбувшись від забобонів, дівчина почала вести інший спосіб життя.

На чорно-білому кадрі Демі вдалося захопити пікантним і сміливим образом в ліжку, адже вона позувала в одній мереживній білизні і засвітила бюст шостого розміру з вельми зухвалого ракурсу. Шанувальники, очікувано, осторонь не залишилися:

"Що ще ми можемо для вас зробити? Що ще ви хочете від нас?; так так, це дуже добре; ударна фотографія тебе; дуже добре; так жарко, я прошу продовжити; без слів і дихання; Демі, ти чудова, не захоплююче, але супер; дорогоцінний вигляд👍; хороша зйомка ❤ дамбу прорвало️❤️; Відмінна ідея, але я б пішов обличчям вперед, повернувся боком, як ніби прокинувся ... мрійливі очі і т .д... Але все одно ідеально; дуже привабливо 😍" »

Ми писали також, що дівчина кожен день показує в Instagram, як живе, як веселиться і проводить час на пляжі одна або з подружками.

Найчастіше Роуз не демонструє вечірніх або стриманих образів, вважаючи за краще показувати тільки пікантні кадри. На одному з таких Роуз позувала без одягу відразу після душу і засвітила при цьому бюст у всій красі. Вона наблизила камеру до себе, щоб частково прикрити груди шостого розміру і зробити Селфі більш пристойним.

Фото Демі без одягу і прикрас справило враження на шанувальників.

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