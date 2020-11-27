Долар змусить українців понервувати, НБУ оновив курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 27 листопада змусить громадян понервувати, Національний банк посилить тиск на гривню.

Наприклад, стодоларова купюра підскочить на 6,12 пункту. До середини минулого дня валюта збільшилася на 5,65 грн, але цього їй здалося недостатньо.

Євро також продовжить тиснути на гривню, про що свідчить Нова статистика. Так, національна валюта зі старту втратить 6,15 пункту.

Курс валют в Україні 27 листопада буде таким:

100 доларів – 2844,28 грн;

100 євро - 3384,55 грн.

Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн перенесли: коли чекати обіцяних грошей

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. перенесено на грудень 2021 року.

Про це чиновник сказав в ефірі "1+1".

"1 липня 2021 року планувалося збільшити мінімальну заробітну плату до 6 500 грн. Зараз планується з 1 грудня. Це пояснюється тим, що у нас певним чином такі шокові вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам дійсно варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня-більш ніж нормальний термін введення 6 500 грн", - пояснив міністр.

На питання чому не буде підвищення зарплат вчителям, Марченко відповів: "Чому не буде? Буде. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителя не будуть знижені, вони будуть підвищені в запланованих обсягах".

Локдаун в Україні: Степанов зробив важливу заяву, " за тиждень або..."

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, коли в Україні буде прийматися рішення про локдаун. Про це він розповів в ефірі "112 Україна".

У грудні планується обговорити рішення про локдаун. За словами міністра, українців попередять про повну ізоляцію за тиждень або за 10 днів до неї.

Як зазначив політик, після карантину вихідного дня можна буде відразу побачити динаміку, адже влада аналізує дані.

Крім того, Степанов нагадав, що, згідно з постановою Кабміну про введення на території України карантину вихідного дня, вихідні 28-29 листопада - останні дні, коли діють карантинні обмеження.

Прощання з Дієго Марадоною переросло в заворушення

Церемонія прощання з Дієго Марадоною пройшла у вузькому колі, але телеканали все одно транслювали її за допомогою дронів.

Десятки тисяч шанувальників футболіста, які зібралися на площі перед президентським палацом, де проходила церемонія, прорвали оточення в страху, що їм не дозволять попрощатися з кумиром. Заворушення переросли в зіткнення з поліцією-в силовиків летіли камені і пляшки. Кілька людей отримали поранення.

In der Innenstadt von Buenos Aires waren Tausende Menschen unterwegs, um sich von Diego Maradona zu verabschieden. pic.twitter.com/HqXIeJJneK — Argentinisches Tageblatt (@ATdeBuenosAires) November 26, 2020

Після церемонії прощання труну з футболістом у супроводі кортежу чисельністю в тисячу поліцейських на мотоциклах відвезли на кладовище "білизни Віста" в передмісті аргентинської столиці. На одній з дільниць шанувальники футболіста влаштували пробку і загальмували рух кортежу. На кладовищі Марадону поховали за участю лише 25 родичів і близьких.

Марадону поховали поруч з батьками на кладовищі під Буенос-Айресом.

Про смерть Марадони ЗМІ повідомили в середу. Дієго Марадона помер у своєму будинку в місті Тигрі в провінції Буенос-Айрес у віці 60 років. За кілька днів до смерті він переніс операцію після крововиливу в мозок.

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