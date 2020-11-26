Стало известно, когда могут объявить полную изоляцию

Украинцев готовят к локдауну, который могут объявить в следующем месяце

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, когда в Украине будет приниматься решение о локдауне. Об этом он рассказал в эфире "112 Украина".

В декабре планируется обсудить решение о локдауне. По словам министра, украинцев предупредят о полной изоляции за неделю или за 10 дней до нее.

Как отметил политик, после карантина выходного дня можно будет сразу увидеть динамику, ведь власти анализируют данные.

Кроме того, Степанов напомнил, что, согласно постановлению Кабмина о введении на территории Украины карантина выходного дня, выходные 28-29 ноября - последние дни, когда действуют карантинные ограничения.

Ранее мы писали, что сейчас Кабмин и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. Будет это "легкий" или "тяжелый" сценарий зависит от темпов распространение китайского вируса и загруженности медицинской системы.

Ранее сообщалось, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев китайского вируса. Уменьшению роста заболеваемости может посодействовать полный локдаун, передает сайт президента.

На селекторном совещании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о стабилизации недельной динамики заболеваемости.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве разработали цифровые решения для борьбы с эпидемией в Украине.

Одним из них является использования QR-кода для посещения публичных мест. Благодаря кодам власти смогут присылать уведомления людям, которые находились в заведении с зараженным.