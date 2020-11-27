Доллар заставит украинцев понервничать, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 27 ноября заставит граждан понервничать, Национальный банк усилит давление на гривну.

К примеру, стодолларовая купюра подскочит на 6,12 пункта. К средине прошлого дня валюта увеличилась на 5,65 грн, но этого ей показалось недостаточно.

Евро также продолжит давить на гривну, о чем свидетельствует новая статистика. Так, национальная валюта со старта потеряет 6,15 пункта.

Курс валют в Украине 27 ноября будет таким:

100 долларов – 2844,28 грн;

100 евро – 3384,55 грн.

Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн перенесли: когда ждать обещанных денег

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. перенесено на декабрь 2021 года.

Об этом чиновник сказал в эфире "1+1".

"1 июля 2021 года планировалось увеличить минимальную заработную плату до 6 500 грн. Сейчас планируется с 1 декабря. Это объясняется тем, что у нас определенным образом такие шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря - более чем нормальный срок введения 6 500 грн", — пояснил министр.

На вопрос почему не будет повышения зарплат учителям, Марченко ответил: "Почему не будет? Будет. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителя не будут снижены, они будут повышены в запланированных объемах".

Локдаун в Украине: Степанов сделал важное заявление, "за неделю или..."

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, когда в Украине будет приниматься решение о локдауне. Об этом он рассказал в эфире "112 Украина".

В декабре планируется обсудить решение о локдауне. По словам министра, украинцев предупредят о полной изоляции за неделю или за 10 дней до нее.

Как отметил политик, после карантина выходного дня можно будет сразу увидеть динамику, ведь власти анализируют данные.

Кроме того, Степанов напомнил, что, согласно постановлению Кабмина о введении на территории Украины карантина выходного дня, выходные 28-29 ноября - последние дни, когда действуют карантинные ограничения.

Прощание с Диего Марадоной переросло в беспорядки

Церемония прощания с Диего Марадоной прошла в узком кругу, но телеканалы все равно транслировали ее с помощью дронов.

Десятки тысяч поклонников футболиста, собравшиеся на площади перед президентским дворцом, где проходила церемония, прорвали оцепление в страхе, что им не позволят попрощаться с кумиром. Беспорядки переросли в столкновение с полицией - в силовиков летели камни и бутылки. Несколько человек получили ранения.

In der Innenstadt von Buenos Aires waren Tausende Menschen unterwegs, um sich von Diego Maradona zu verabschieden. pic.twitter.com/HqXIeJJneK — Argentinisches Tageblatt (@ATdeBuenosAires) November 26, 2020

После церемонии прощания гроб с футболистом в сопровождении кортежа численностью в тысячу полицейских на мотоциклах отвезли на кладбище "Белья виста" в пригороде аргентинской столицы. На одном из участков поклонники футболиста устроили пробку и затормозили движение кортежа. На кладбище Марадону похоронили с участием лишь 25 родственников и близких.

Марадону похоронили рядом с родителями на кладбище под Буэнос-Айресом.

О смерти Марадоны СМИ сообщили в среду. Диего Марадона скончался в своем доме в городе Тигре в провинции Буэнос-Айрес в возрасте 60 лет. За несколько дней до смерти он перенес операцию после кровоизлияния в мозг.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.