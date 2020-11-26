Звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани поделилась эмоциональными фото из закулисья нового концерта

Известная артистка из «Женского Квартала» опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На днях юмористки отсняли свой новый концерт, а Мбани решила показать, что происходило за кулисами. На снимках она позирует в своем стильном сценическом наряде. На ней черный брючный костюм, под пиджак которого звезда не стала надевать блузку. На его воротнике красуется оригинальное украшение, а штаны сшиты из блестящей ткани.

На снимках темнокожая красотка позирует как одна, так и с другими артистками «Квартала». Девушки явно веселятся и отлично проводят время на работе. Так, на одном из фото Ирина Сопонару крепко обняла Элину сзади, демонстрируя свою дружбу.

В подписи к фото Мбани уточнила, что фото сделаны еще одной «кварталовкой» - Мартой Адамчук.

«Отсняли вчера еще один концерт Женского квартала. Наше закулисье», - подписала кадры Мбани.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Оу оу оу…в огне», «Супер классные фото», - пишут украинцы.

Ранее мы писали, что Мбани устроила соблазнительную фотосессию в платье. Элину снимали в разных позах и ракурсах, чтобы продемонстрировать ее невероятную внешность.

В кадре артистка предстала крупным планом, подняв подбородок. Кудрявая "бестия" распустила волосы, она закрыла глаза и застыла в кадре с приоткрытыми пухлыми губами.

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" в легком платье задрала ногу выше головы.

Как сообщала Politeka, экзотическая красотка из "Квартал 95" блеснула "шоколадным" бюстом без лифчика.

Также Politeka писала, что красотки из «Квартал 95» померялись лучезарными улыбками на совместном фото.