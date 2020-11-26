Американська фітнес-модель Ана Чері зробила пікантні фото на даху будинку

Як передає Politeka, відповідні світлини вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.

На фотографіях модель доволі відверто позує у відкритому купальнику на даху високоповерхівки. На тлі неї - хмарочоси і ясне небо, а сама модель - у купальнику, що ледь-ледь прикриває найінтимніші місця.

Також на моделі розстібнута біла сорочка, а ще можна побачити, що в неї вологе волосся - очевидно, вона щойно з басейну.

Але найголовнішими на фото виступають, звісно, не зазначені вище декорації, а апетитні форми моделі.

"Дякую за ці голені. Чудового дня індички, друзі її, перевірте мою біографію, щоб побачити решту цього набору, якщо хочете перекусити", - написала вона.

Раніше ми вже писали, що зірка публікує фото в бікіні або навіть без нього, отримуючи кілька сотень захоплених слів від фоловерів. При цьому модель повністю не переходить меж дозволеного, а лише демонструє своє тіло в образах з ноткою пікантності.

На фото, представленому на фан-акаунті Анни, видно, що Чері є чим похвалитися. Зокрема, бюстом в до непристойності коротенькій маєчці, під якою навіть немає ліфчика. Проте, можна помітити нижню частину бікіні жовтого кольору на тонких завязочках.

Нагадаємо, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру.

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні.

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні.