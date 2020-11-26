До кінця 2020 року Україна вже не отримає транш від МВФ, на який розраховував уряд

Це пов'язано з тим, що наша країна не встигає завершити всі процедури за своїми зобов'язаннями, розповіла в інтерв'ю Українському радіо перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що Київ продовжить співпрацювати з МВФ. За словами Рожкової, весь час з моменту отримання першого траншу влада безперервно обговорює з Фондом питання, пов'язані з підписаним меморандумом, а також процес виконання домовленостей.

При цьому, заступник голови НБУ уточнила, що програма співпраці України з МВФ передбачає існування декількох етапів, коли представники Фонду повинні оцінити, як Київ справляється зі своїми зобов'язаннями за договором. Після цього вирішується питання про проведення траншу.

"Етап, до якого ми зараз наближаємося, це - перегляд програми. Тільки після нього можливий і буде транш. Те що сказав Тимофій Милованов-він сказав, що ми фізично за часом не встигаємо отримати гроші в цьому році", - розповіла Рожкова.

Вона уточнила, що інспекція від Фонду і підготовка документів займають час, а з 25 грудня в Європі починаються святкові канікули. Таким чином, в України залишилося менше місяця, а за цей час завершити процедуру з переказу грошей чиновники фізично не встигнуть.

Раніше представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомляв, що в кінці цього року або на початку наступного Україна може отримати від МВФ транш на суму 600 млн євро.

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