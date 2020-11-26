До конца 2020 года Украина уже не получит транш от МВФ, на который рассчитывало правительство
Это связано с тем, что наша страна не успевает завершить все процедуры по своим обязательствам, рассказала в интервью Украинскому радио первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
Она отметила, что Киев продолжит сотрудничать с МВФ. По словам Рожковой, все время с момента получения первого транша власти непрерывно обсуждает с Фондом вопросы, связанные с подписанным меморандумом, а также процесс выполнения договоренностей.
При этом, зампредседателя НБУ уточнила, что программа сотрудничества Украины с МВФ предусматривает существование нескольких этапов, когда представители Фонда должны оценить, как Киев справляется со своими обязательствами по договору. После этого решается вопрос о проведении транша.
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«Этап, к которому мы сейчас приближаемся, это - просмотр программы. Только после него возможен и будет транш. То что сказал Тимофей Милованов - он сказал, что мы физически по времени не успеваем получить деньги в этом году», - рассказала Рожкова.
Она уточнила, что инспекция от Фонда и подготовка документов занимают время, а с 25 декабря в Европе начинаются праздничные каникулы. Таким образом, у Украины осталось меньше месяца, а за это время завершить процедуру по переводу денег чиновники физически не успеют.
Ранее представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщал, что в конце этого года или в начале следующего Украина может получить от МВФ транш на сумму 600 млн евро.
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