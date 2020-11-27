Звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани, которая участвует в концертах «Женского квартала», поделилась эксклюзивными кадрами со съемок шоу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, сделанных за кулисами. Сама 24-летняя красотка выглядела повзрослевшей. Ее прическа с кудрями была весьма пикантной. Одета кварталовка была в черные блестящие штаны и пиджак.

Кроме этого, на странице Мбани было несколько кадров с коллегами. Особое внимание привлек кадр, на котором знойная блондинка Ирина Сопонару нежно прижалась к Элине. Шалости девушек попали на камеру.

«Отсняли вчера еще один концерт @zhenskiykvartal_official. Наше закулисье. Мартуся Абажаю», - подписала фото девушка.

За несколько часов фото собрало лайки и комментарии пользователей.

«Супер», «Oy oy oy, в огне», «Супер классные фото», «Вау», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мбани родом из Винницы. В «Женском квартале» она в основном поет. До комедийного шоу она успела засветиться в «Голос країни», «Х-фактор» и «Лиге смеха». Вместе с ней в вокальном квартете «Женского квартала» поет Марта Адамчук и Вера Кекелия, которые также заявили о себе участием в шоу «Голос».

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