Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як відпочиває у відпустці

На фото Марина позує в білому бікіні на завязочках. Красуня застрибнула на руки до чоловіка Михайла, який стояв у воді в купальних трусах. Пара дивилася один на одного, радіючи своєму щастю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо мрія збудеться, вона тільки з тобою", - написала Марина під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, які ж Ви хороші, надихаєте", "які ж ви красиві", "улюблена пара"," солодка парочка"," Туреччина - дороге щастя", " Ух ти, це приголомшливі картинки! Воістину надихає навіть інших професійних спортсменів"," Ласкаво просимо в мою країну, дорога"," Небесна дитинко"," привітання"," дуже красиві","Кайф".

Повідомлялося, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук хвалилася підкачаною п'ятою точкою в обтягуючих лосинах.

Марина була одягнена в красивий спортивний костюм, який складався з короткого топа і лосин із завищеною талією. Дівчина влаштувалася на килимку, застигнувши в позі для розтяжки. Її волосся було акуратно зібране, зачесане і закріплене обідком, щоб нічого не заважало тренуватися.

Нагадаємо, Українська чемпіонка Бех-Романчук у білому ТОПі показала, як виглядає прес мрії

А ще Politeka повідомляла, що щаслива Бех-Романчук у крихітних шортиках засвітила результати інтенсивних тренувань

Також Politeka повідомляла, що Марина Бех-Романчук показала божественне тіло у всій красі, прес вражає



