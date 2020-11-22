Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук снова порадовала поклонников своими идеальными формами

На странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала фотографию со стадиона передает Politeka.net.

На Марии – короткий спортивны топ, а также серые спортивные шорты и белые кроссовки. На кадре отчетливо видны кубики пресса, а вся фигура говорит о многочасовых тренировках.

Спортсменка широко улыбается в камеру и выглядит абсолютно довольной собой.

«Я полна энергии для этого лагеря», – написала Марина. Судя по геометке, снимок сделан на Gloria Sports Arena в городе Белек в Турции.

Ранее мы рассказывали о том, что Бех-Романчук засветила мускулистые ноги во время поездки по Европе.

Как известно, 25-летняя Марина Бех-Романчук прославилась на всю страну своими победами и спортивным духом. Девушка не раз представляла Украину на международных соревнованиях и продолжает это делать.

У себя в Инстаграм спортсменка регулярно выкладывает фотографии, на которых делится самыми знаменательными событиями в жизни. В этот раз Бех-Романчук отправилась в путешествие по Европе и выложила красивые снимки, сделанные в столице Германии – Берлине.

Напомним, роскошная Бех-Романчук подчеркнула все свои прелести крохотным бикини: "Действительно жарко".

А еще Politeka писала, что Бех-Романчук похвасталась бархатным телом, расстегнув платье посреди улицы: пикантные кадры.

Также Politeka сообщала, что фигуристая Бех-Романчук не удержала платье на ветру, яркие кадры.