Світ збожеволів - 62-річну Мадонну оплакують у Мережі

Як передає Politeka.net, Твіттер сповнений повідомлень "RIP Madonna", користувачі сумують за поп-легендою.

Справа в тому, що 25 листопада не стало кращого футболіста ХХ століття Дієго Марадони. Засмучені фанати, природньо, почали прощатися з кумиром. Незрозуміло як так вийшло, але деякі сприйняли новину невірно - переплутавши прізвище зірки футболу зі сценічним псевдонімом співачки Мадонни.

У мережі з'явилося чимало повідомлень, де фанати прощаються саме з нею, а не з Марадоною. Яке ж було їх здивування, коли з'ясувалося, що зірка жива-здорова і насолоджується життям.

"2020 рік забрав у нас легенду. Спочивай зі світом, Мадонна, королева поп-музики. Ми будемо за тобою сумувати", - написала одна з прихильниць співачки. Інші просто писали: "Спочивай з миром, Мадонна".

Нагадаємо, точна причина смерті аргентинського футболіста Марадони не розкривається, проте не так давно його госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Тоді спортсмен переніс операцію на мозку через субдуральну гематому. Два тижні тому його виписали з лікарні.

У зарубіжних ЗМІ пишуть, що Марадона помер у себе вдома в місті Тигрі, в районі Сан-Андрес. У нього сталася зупинка сердця, медики зробили все можливе, але марно.

Пізніше адвокат Марадони заявив, що футболіст помер в результаті серцевого нападу.

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