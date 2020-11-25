Стало відомо про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони

За даними ЗМІ, аргентинський спортсмен, який ще за життя встиг увійти в історію футболу, помер у середу, 25 листопада. Йому було 60 років.

Точна причина смерті футболіста не розкривається, проте не так давно його госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Тоді футболіст переніс операцію на мозку через субдуральну гематому. Два тижні тому його виписали з лікарні.

Газета Clarin передає, що Марадона помер у себе вдома у місті Тигрі, в районі Сан-Андрес. Вранці він переніс зупинку серця. До його будинку прибули швидкі, проте лікарям так і не вдалося врятувати футболіста.

Адвокат Марадони підтвердив, що спортсмен помер в результаті серцевого нападу.

Відзначимо, що Марадона ще за життя став по-справжньому культовою особистістю в світі футболу. Він був чемпіоном світу з футболу 1986 року (і найкращим гравцем того турніру), віце-чемпіоном світу 1990 року, володарем трофеїв в Італії та Аргентині. Крім виступу за збірну Аргентини спортсмен прославився грою в таких клубах, як «Барселона», «Наполі» і «Севілья».

Марадону визнали найкращим футболістом XX століття по голосуванню на офіційному сайті ФІФА. Багатьом запам'ятався його історичний гол рукою у ворота збірної Англії, який пізніше стали називати «Рукою Бога».

Втім, спортивна кар'єра футболіста була завершена завчасно через наркотичну залежність. Марадона був змушений піти з футболу через дискваліфікацію і лікування. Спортсмен не раз опинявся в центрі гучних скандалів.

З жовтня 2008 року по липень 2010 року Марадона обіймав посаду головного тренера збірної Аргентини. Під його керівництвом команда дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010 року.

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