Мир сошел с ума - 62-летнюю Мадонну оплакивают в Сети

Как передает Politeka.net, Твиттер полон сообщений "RIP Madonna", пользователи скорбят за поп-легендой.

Дело в том, что 25 ноября не стало лучшего футболиста ХХ века Диего Марадоны. Опечаленные фанаты, естественно, начали прощаться с кумиром. Непонятно как так получилось, но некоторые восприняли новость неверно - перепутав фамилию звезды футбола со сценическим псевдонимом певицы Мадонны.

В Сети появилось немало сообщений, где фанаты прощаются именно с ней, а не с Марадоной. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что звезда жива-здорова и наслаждается жизнью.

"2020 год забрал у нас легенду. Покойся с миром, Мадонна, королева поп-музыки. Мы будем по тебе скучать", - написала одна из поклонниц певицы. Другие просто писали: "Покойся с миром, Мадонна".

Напомним, точная причина смерти аргентинского футболиста Марадоны не раскрывается, однако не так давно его госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Тогда спортсмен перенес операцию на мозге из-за субдуральной гематомы. Две недели назад его выписали из больницы.

В зарубежных СМИ пишут, что Марадона скончался у себя дома в городе Тигре, в районе Сан-Андрес. У него произошла остановка сердца, медики сделали все возможное, но тщетно.

Позднее адвокат Марадоны заявил, что футболист умер в результате сердечного приступа.

Напомним, дружба с Фиделем Кастро, наркотики и «Божья рука»: топ интересных фактов о Марадоне.

Как сообщала Politeka, Марадона станет героем сериала: кто сыграет легендарного футболиста.