Сценічна кар'єра Жюльєтт греко тривала майже століття

Легенда французького шансону греко померла у віці 93 років. Про причини смерті не повідомляється.

Зірка народилася в 1927 році, під час Другої світової війни була заарештована нацистами. Виступати Жюльєтт почала після 45-го року в кафе і ресторанах. Перший її диск вийшов в 1951 році "Я така, як є" (Je suis comme je suis) - він став класикою французького шансону.

Примітно, але Греко завжди виступала у всьому чорному. Таємнича й талановита дівчина стала музою для багатьох філософів і письменників, зокрема, для Жан-Поля Сартра і Альбера Камю.

Греко не переставала виступати до останнього. У 2015 році 88-річна Жюльєтт провела прощальне турне під назвою "Спасибі" (Merci) у себе на батьківщині і за кордоном. Зірка розповіла про своє бажання "піти не згинаючись і елегантно".

Греко також була кіноактрисою і працювала з такими знаменитостями, як Жан Кокто, Інгрід Бергман, Орсон Уеллс і Ава Гарднер.

Співачка була заміжня три рази. Також відомий її багаторічний роман з джазистом Майлсом Девісом.

Відомо, що Греко померла у себе вдома, в Раматюелі, в оточенні рідних і близьких.

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