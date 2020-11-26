Локдаун в Україні можуть ввести вже менш ніж через місяць - 20 грудня

Про це 25 листопада заявило "Суспільне" з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Відзначається, що зараз Кабмін і офіс президента розглядають два варіанти введення локдауну в період Новорічних свят. Буде це "легкий" або "важкий" сценарій залежить від темпів зростання китайського вірусу і завантаженості медичної системи.

Легкий варіант передбачає локдаун після Нового року, на три тижні, якраз на час новорічних канікул.

Але при стрімкому зростанні захворюваності локдаун можуть ввести вже з 20 грудня, і тоді жорсткий карантин потрапить якраз на період Новорічних свят.

Також зазначається, що можливе транспортне сполучення зупиняти не будуть. Варіанти посилення карантину поки тільки розробляють.

Також в ОПУ додали, що в даний час відсоток заповнюваності лікарень коливається по Україні в середньому в межах 50%. При цьому якщо зростання досягне 80%, система охорони здоров'я може не витримати.

"І тоді настане те, про що говорив (глава МОЗ Максим) Степанов: вибіркова госпіталізація і медичний колапс", - додали в офісі Зеленського.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль завив, що уряд розглядає варіант введення жорсткого карантину на період зимових свят.

"Про введення більш жорстких заходів в даний час мова не йде, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - сказав він у середу, 25 листопада.

Відзначається, що вже розроблені програми підтримки людей і бізнесу в разі локдауну.

Варто відзначити, що в разі посилення карантину, українців повинні попередити за тиждень.

Відповідну постанову прийняла Верховна Рада.

Йдеться про введення або посилення обмежень, що стосуються:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів на автомобільному, залізничному транспорті, міському електротранспорті, метрополітені;

відвідування навчальних закладів учнями / студентами;

прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

прийому відвідувачів в кінотеатрах;

прийому відвідувачів у закладах громадського харчування (Бари ,Ресторани, кафе тощо.);

прийому відвідувачів в торгово-розважальних центрах;

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

покидання місця свого проживання.

Уряд повинен не пізніше, ніж за 7 календарних днів, повідомити про зміни, якщо планує ввести більше одного обмеження з цього списку. Також не менш ніж за тиждень до дії більше двох обмежень Кабмін зобов'язаний повідомити про заходи щодо підтримки вразливих груп населення, працівників, зокрема про перевезення співробітників на роботу.

Також Уряд не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії більше двох обмежень, має внести в Раду законопроект про надання держпідтримки і пільг населенню і суб'єктам господарювання, на яких негативно вплинуть обмеження.

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