Локдаун в Украине могут ввести уже менее чем через месяц - 20 декабря
Об этом 25 ноября заявило "Суспільне" со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Отмечается, что сейчас Кабмин и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. Будет это "легкий" или "тяжелый" сценарий зависит от темпов растространение китайского вируса и загруженности медицинской системы.
Легкий вариант предусматривает локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул.
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Но при стремительном росте заболеваемости локдаун могут ввести уже с 20 декабря, и тогда жесткий карантин попадет как раз на период новогодних праздников.
Также отмечается, что возможно работу транспорта останавливать не будут. Варианты ужесточения карантина пока только разрабатывают.
Также в ОП добавили, что в настоящее время процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%. При этом если рост достигнет 80%, система здравоохранения может не выдержать.
"И тогда наступит то, о чем говорил (глава Минздрава Максим) Степанов: выборочная госпитализация и медицинский коллапс", - добавили в Офисе Зеленского.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль завил, что правительство рассматривает вариант введения жесткого карантина на период зимних праздников.
"О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет, но мы понимаем: конец декабря и начало новогодних праздников - это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать", - сказал он в среду, 25 ноября.
Отмечается, что уже разработаны программы поддержки людей и бизнеса в случае локдауна.
Стоит отметить, что в случае ужесточения карантина, украинцев должны предупредить за неделю.
Соответствующее постановление приняла Верховная Рада.
Речь идет о введении или усилении ограничений, касающихся:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров на автомобильном, железнодорожном транспорте, городском электротранспорте, метрополитене;
- посещения учебных заведений учащимися/студентами;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- приема посетителей в кинотеатрах;
- приема посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);
- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- покидания места своего проживания.
Правительство должно не позже, чем за 7 календарных дней, сообщить об изменениях, если планирует ввести более одного ограничения из этого списка. Также не менее чем за неделю до действия более двух ограничений Кабмин обязан сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения, работников, в частности о перевозке сотрудников на работу.
Также Кабмин не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия более двух ограничений, должен внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно повлияют ограничения.
Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, под ударом зарплаты и цены.
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