В Україні побільшає камер на дорогах, які фіксуватимуть порушення ПДР

Про те, що чекає українських водіїв, розповів у Твіттер голова МВС Арсен Аваков.

На сьогоднішній день в Україні встановлено 45 камер відеофіксації. За п'ять місяців їх роботи кількість порушень на дорогах знизилася з 398410 у червні до 118734 у жовтні, тобто майже на 30%.

У зв'язку з тим, що ця система наочно продемонструвала свою ефективність, МВС планує збільшити кількість камер на дорогах. Так, ще до кінця цього року в різних областях буде додано 220 камер. Ще 300 камер закуплять і встановлять по всій країні в наступному році.

Відзначається, що система відеофіксації дозволяє більш ефективно контролювати дотримання ПДР на дорогах, тим самим попереджаючи серйозні аварії.

Раніше українців попередили про важливі зміни в ПДР, що стосуються як водіїв, так і пасажирів з пішоходами. Нові правила вже вступили в силу.

Якщо раніше водії і пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті.

Не пристібатися в населеному пункті дозволяється тільки водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних і спеціальних транспортних засобів.

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