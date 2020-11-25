Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", захопила фігурою в смарагдовій білизні

Популярна модель зі стрункою фігурою не перестає дивувати мережу своїми кадрами. Шанувальники масово нахвалюють дівчину, адже вона намагається показувати вельми яскраві кадри і демонструвати тіло, але не переходить кордонів пристойності. Хільде подобається рекламувати білизну з мереживами і тому більшість її образів збирають по кілька сотень позитивних коментарів.

Варто відзначити, що раніше дівчина працювала економістом, але через пару місяців стажування вирішила, що це не її і відправилася на пісенне шоу, де змогла не тільки прославитися, але і перемогти. Після цього дівчина вирішила випробувати себе в модельному бізнесі і також не прогадала. Тепер Хільде відома за межами Норвегії і все ще набирає популярність.

На фан-акаунтах активно показують її вдалі фото. Наприклад, в смарагдовому білизна з мереживами дівчина не стала соромитися і навіть в простому образі змогла виглядати чудово вдома.

Ось що пишуть в мережі:

"Так! 😍 Цей колір неймовірний; гарячі гарячі моделі, але ти ще краще!; Ти дійсно (вічно 18 років) найкрасивіша дівчина і сексуальна леді♥♥️; приємний колір👍 🔥 👌 👧; дивовижне білизна, з тебе вийде чудова модель; так гламурно на цьому📸Дивовижна діва 🎩; без одягу сміливо; так жарко в цьому зеленому🔥 🔥; супер красуня ❤️😍».

Ми також писали, що родзинка норвезької красуні в тому, що вона вважає за краще показувати трендову білизну вдома, хвалитися купальниками на узбережжі і дивувати стильними нарядами для виходу в світ.

Найчастіше Хільде показує саме образи в пікантній білизні, але не порушує норми пристойності. Наприклад, на одному з фото Осланд захопила фігурою і природною красою свого образу в цілому, позуючи на камеру в напівпрозорому синьому бікіні з незвичайними вставками на бюсті.

Дівчина не тільки не стала прикривати зайве рукою, але ще і зробила акцент на прозорій тканині, піднявши руки і повернувшись напівбоком.

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