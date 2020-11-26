Багато хто абсолютно не схож на бабусь і дідусів

Спадкоємцям легендарних зірок нелегко через постійне порівняння з їх знаменитими предками

Politeka.net дізнавалася, як виглядають онуки і внучки легендарних акторів і актрис, яких знають і люблять мільйони. Колажі з родичами з'явилися на одному з інформаційних акаунтів в Instagram.

У легендарної актриси Одрі Хепберн є внучка Емма Феррер, якій не вдалося успадкувати витончену красу бабусі. При цьому дівчина все одно пробувала себе в модельному бізнесі.

Старша внучка Софі Лорен Лючія Понті росте справжньою красунею. Дівчина лише трохи нагадує бабусю, але в ній горить вогонь творчості.

Онук зірки "Віднесені вітром" Кларка Гейбла був справжнім красенем. Кларк Гейбл III помер минулого року від передозування. Йому було 30 років.

А ось у голлівудської діви Грейс Келлі кілька онучок. Одна зовсім на неї не схожа, а другій, наймолодшій, передалися риси обличчя бабусі.

Зірка "Римських канікул" Грегорі Пек мав п'ятеро дітей і щонайменше 7 онуків. Найвідоміший зі спадкоємців актор Ітан Пек. Він знявся в серіалі "10 причин моєї ненависті".

Внучка актриси Бріджит Бардо зовсім на неї не схожа. А ось внучка Алена Делона Елісон ле Борж просто неймовірна красуня.

А ось у Володимира Висоцького є таємна внучка. Актриса Тетяна Іваненко народила дочку від актора, але не стала доводити батьківство. Внучка Аріна неймовірної краси дівчина.

У коментарях стали обговорювати спадкоємців зірок.

"Ну і виродки", "Природа на них відпочила", "У Гейбла - красень. Решта, звичайно, не дотягують", "дивно, без філерів і стилістів бабусі і дідусі були красивіше і привабливіше», «дуже сильно поступаються своїм предкам!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що легендарна Бріджит Бардо ополчилася проти українського чиновника.

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