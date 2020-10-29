Діти зірок радянського кіно часто страждали від нестачі уваги. Незважаючи на це, багато хто з них пішов по стопах своїх батьків або став успішним в інших сферах, але у деяких доля склалася досить трагічно

Politeka.net дізнавалася, як зараз виглядають діти знаменитих радянських акторів і хто з них спробував слідом за батьками побудувати кар'єру в кіно.

У культового актора і виконавця Володимира Висоцького двоє синів – Аркадій і Микита. Аркадій пробував зніматися в кіно, але слава не була до нього прихильною. У Микити кар'єра склалася трохи краще, але до знаменитого батька їм дуже далеко.

У актора Юрія Нікуліна залишився один син Максим. 63-річний журналіст і телеведучий зовні практично не схожий на свого знаменитого батька.

У легендарного актора Андрія Миронова дві дочки, і обидві стали досить успішними актрисами: одна рідна Марія Миронова, а друга пройомна – Марія Голубкіна. Крім цього, у Миронова є онук Андрій, який також став актором.

Михайло Боярський є щасливим батьком двох успішних дітей і дідом для чотирьох онуків і онучок. Його дочка Єлизавета стала однією з найбільш затребуваних російських актрис, а син Сергій — депутатом Держдуми.

Георгій Віцин виховував доньку Наталію. Зараз жінка живе в квартирі батька, вона не любить спілкуватися з журналістами і взагалі рідко виходить на вулицю.

А ось у Людмили Гурченко з донькою Марією, яка померла в 2017 році, були дуже складні стосунки протягом усього життя.

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