86-річна Софі Лорен знає, як здивувати відданих шанувальників

Нові кадри з легендарною актрисою були опубліковані в особистому Instagram російського дизайнера Олександра Васильєва.

Так, 86-річна Софі Лорен постала перед шанувальниками в золотистій сукні і легким макіяжем.

Знімками, зробленими її сином Едоардо Понті, Софі Лорен, можливо, намагалася натякнути на свої нові ролі в кіно після тривалої паузи в 10 років.

"Чудова Софі Лорен очима свого сина-Едоардо Понті", - підписав нові фото Олександр Васильєв у своєму Instagram.

Користувачі завалили публікацію десятками тисяч лайків і захопленими коментарями, в яких вони захоплювалися зовнішністю сміливої Софі Лорен. Але були й такі коментатори, які відзначили, що старість не прикрашає легендарну актрису.

"Мені так сподобалося фото, де Софі в зеленому листі... Вічне життя в цьому...", "Вона неймовірно прекрасна в будь-якому віці", " 86 років.Красива і сексуальна!", "Дозвольте, як чоловік скажу, шикарне золоте плаття!", "Старість нікого не фарбує", "друзі, Софі Лорен прекрасна для мене завжди, вона "ікона" краси! Але чому не можна було звернутися до візажиста, гірко дивитися, тоді вже зовсім без макіяжу було б краще", "жінка - легенда", " 400 присідань кожен день у Софі. Чудова-це більше краси", " дуже красива, жіночна, чудова! І вік нічого не змінить", "Італійський варіант нашої Гурченко". - написали вони під публікацією Васильєва.

Відзначимо, що Софі Лорен повернулася у велике кіно через 10 років. 86-річна актриса знялася в драмі, яку зняв її син Едоардо.

Актриса в спілкуванні з журналістами також визнала, що ця драма - не останній фільм з її участю, натякнувши на можливі нові ролі.

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