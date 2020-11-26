Наследникам легендарных звезд нелегко из-за постоянного сравнения с их знаменитыми предками
Politeka.net узнавала, как выглядят внуки и внучки легендарных актеров и актрис, которых знают и любят миллионы. Коллажи с родственниками появились на одном из информационных аккаунтов в Инстаграм.
У легендарной актрисы Одри Хепберн есть внучка Эмма Феррер, которой не удалось унаследовать утонченную красоту бабушки. При этом девушка все равно пробовала себя в модельном бизнесе.
Старшая внучка Софи Лорен Лючия Понти растет настоящей красавицей. Девушка лишь немного напоминает бабушку, но в ней горит огонь творчества.
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Внук звезды «Унесенные ветром» Кларка Гейбла был настоящим красавцем. Кларк Гейбл III умер в прошлом году от передозировки. Ему было 30 лет.
А вот у голливудской дивы Грейс Келли несколько внучек. Одна совершенно на нее не похожа, а второй, самой юной, передались черты лица бабушки.
Звезда «Римских каникул» Грегори Пек имел пятеро детей и по меньшей мере 7 внуков. Самый известный из наследников актер Итан Пек. Он снялся в сериале «10 причин моей ненависти».
Внучка актрисы Бриджит Бардо совсем на нее не похожа. А вот внучка Алена Делона Элисон ле Борж просто невероятная красотка.
А вот у Владимира Высоцкого есть тайная внучка. Актриса Татьяна Иваненко родила дочь от актера, но не стала доказывать отцовство. Внучка Арина невероятной красоты девушка.
В комментариях стали обсуждать наследников звезд.
«Ну и уродцы», «Природа на них отдохнула», «У Гейбла - красавец. Остальные, конечно, не дотягивают», «Удивительно, без филлеров и стилистов бабушки и дедушки были красивее и притягательнее», «Очень сильно уступают своим предкам!», - пишут люди.
Напомним, что легендарная Бриджит Бардо ополчилась против украинского чиновника.
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