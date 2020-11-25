Кабмін планує ввести жорсткий карантин на період Новорічних свят

Як повідомляє Politeka.net, уряд розробляє заходи, щоб обмежити зростання захворюваності в грудні-січні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів подробиці під час засідання, яке міністри провели 25 листопада.

Чиновник зазначив, що святкові заходи призведуть до збільшення кількості хворих на китайський вірус. Щоб уникнути плачевних наслідків Кабмін готовий і зовсім ввести повний локдаун.

"Зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми - все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати", - заявив Денис Шмигаль. - "Уряд не приховує і говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації... Це виважена альтернатива карантину вихідного дня".

Прем'єр звернув увагу, що зараз всі регіони України знаходяться в "червоній" або "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Зараз діє карантин вихідного дня, його результати проявляться в перших числах грудня, але вже зараз фіксують зниження переміщень громадян.

"Результатом має бути плато за кількістю хворих. Певне поліпшення вже сьогодні є", - підкреслив Шмигаль. - "У нас, фактично, два тижні, як стабілізувалася кількість хворих у лікарнях на рівні 27-28 тисяч. Ми не переходимо позначку в 30 тисяч".

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