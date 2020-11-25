Телеведуча Ксенія Собчак повинна проявити щедрість і благородство по відношенню до своїх родичів

Таку думку озвучив театральний продюсер Валерій Сергєєв, пише КП.

За його словами, родичі Ксенії Собчак-вихідці з Узбекистану, але вона з ними ніяк не підтримує зв'язок.

І така позиція, як запевняє Валерій Сергєєв, багатьох бісить, оскільки Ксенія не може навіть навести порядок у своїй родині, а оточуючих намагається "вчити розуму-розуму".

"І щоразу дивуємося: як же так, вона пропагує загальнолюдські цінності, а сама жодного разу не поцікавилася, як живуть родичі. Двоюрідна сестра дядька Толі Анна Собчак і його племінниця Ада Собчак, наприклад, бідували дуже серйозно. І продовжують бідувати навіть зараз. Їм за 60, вже не молоді, але допомоги від знаменитої родички ці жінки, судячи з усього, не дочекаються. Ксенія любить повторювати, що вона дворянського походження. Але з ріднею по батькові, яка дійсно має дворянське коріння, спілкуватися не бажає", - зізнався продюсер у спілкуванні з журналістами.

Сергєєв також зазначив, що могила бабусі і дідуся Ксенії Собчак зовсім прийшла в запустіння, оскільки за нею ніхто не наглядає.

Як згадує продюсер, за могилою перестали доглядати відразу після смерті Анатолія Собчака в 2000 році.

"...Нещодавно мої друзі надіслали фотографію з кладовища. Могила в моторошному стані! Можливо, зараз в Ташкенті знаходяться Анна і Ада Собчак, але думаю, їм зараз зовсім не до цього. А ось Ксюша могла б подбати про батьківські труни, поставити хороший пам'ятник - все-таки дівчина вона небідна, не розорилася б", - підсумував він у спілкуванні з журналістами.

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Відома російська телеведуча Ксенія Собчак заглянула в новий магазин Московського дизайнера Андрія Артемова і дала йому досить відверту пораду.

Так, вона порадила дизайнеру зустрічати клієнтів з більш радісним обличчям.

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