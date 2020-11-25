Американська фітнес-модель Ана Чері повеселилася в басейні в незвичайному купальнику

Ана звикла до уваги користувачів соціальної мережі Instagram, так як є затребуваною фітнес-моделлю, постійно рекламує харчування для спортсменів або одяг. Чері зовсім не соромиться своїх форм, а тому показує їх у всій красі самими різними способами.

Дівчина любить ніжитися на пляжі, засмагати вдома або веселитися біля басейну. І, як видно з кадрів в Instagram, робить це зі смаком. У смугастому бікіні темно-оранжевого відтінку з принтом Зебри Чері повеселилася перед камерою і показала також гідності з різних сторін у всій красі.

Схоже, дівчина правда не соромиться камери, при цьому не турбується також і про свою зайву вагу. Спортсменка запевняє, що відчуває себе відмінно саме в такій формі, підтримують таку ж думку і шанувальники зірки:

"🔥 😍дорогоцінний образ; мені подобається, наскільки ти багата; Ух ти, більше 1 мільйона глядачів; вау, мені подобається; 🔥 🔥 красива; приголомшливий вид😘; 🔥 🔥 купальник; ви так молодці! 😍 ; Ти біля басейну😉 😝; 💋 ти мені подобаєшся; ідеальний подарунок від Бога, вишенька; це дуже хороші форми😋 😍 😘; ти теж мене надихаєш! ❤ ️ ; Неймовірно красиво😊 🌹 🌹».

Ми також писали, що дівчина поводиться досить нескромно, позуючи біля басейну, на узбережжі або під час прогулянки, адже саме завдяки зайвій сміливості її фото привертають увагу користувачів Instagram.

Так, зірка публікує фото в бікіні або навіть без нього, отримуючи кілька сотень захоплених слів від фоловерів. При цьому модель повністю не переходить меж дозволеного, а лише демонструє своє тіло в образах з ноткою пікантності.

На фото, представленому на фан-акаунті Анни, видно, що Чері є чим похвалитися. Зокрема, бюстом в до непристойності коротенькій маєчці, під якою навіть немає ліфчика. Проте, можна помітити нижню частину бікіні жовтого кольору на тонких завязочках.

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