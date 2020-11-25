Промоутер Едді Хірн повідомив про те, що переможець бою між супертяжем Джо Джойсом і Даніелем Дюбуа може зустрітися у поєдинку з українським боксером Олександром Усиком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Tribuna.com.
Так, за його словами, обидва боксера гідні отримати чемпіонський титул.
"Переможець цього поєдинку стане чемпіоном Великобританії і Європи. Думаю, що це приблизно відповідає їхньому нинішньому рівню. Вважаю, що вони обидва гідні згодом стати претендентами на чемпіонський титул. Але їм потрібно кілька перемог, що закріпити свій статус. Хоча, переможець цілком може зустрітися з Олександром Усиком і поборотися за вакантний титул чемпіона світу", - сказав Хірн.
Тим часом потенційні суперники Усика готуються до бою.
"Посміхайся... Це бойовий тиждень", - підписав своє фото Дюбуа.

"Щасти!", "Зроби їх, чеміоне!", "З нетерпінням чекаю на цей бій. Бурхливий з нокаутом, я сподіваюсь", - пишуть в коментарях.

Не менш оптимістично щодо бою налаштований і його суперник - Джо Джойс.

"Я чую, як Дюбуа сідає з великим стуком на підлогу", "Вперед, братику!", - пишуть в коментарях.

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Як відомо, поєдинок Джойс - Дюбуа пройде в суботу, 28 листопада. Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, Дюбуа - другий в рейтингу.