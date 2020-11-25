Промоутер Едді Хірн повідомив про те, що переможець бою між супертяжем Джо Джойсом і Даніелем Дюбуа може зустрітися у поєдинку з українським боксером Олександром Усиком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Tribuna.com

Так, за його словами, обидва боксера гідні отримати чемпіонський титул.

"Переможець цього поєдинку стане чемпіоном Великобританії і Європи. Думаю, що це приблизно відповідає їхньому нинішньому рівню. Вважаю, що вони обидва гідні згодом стати претендентами на чемпіонський титул. Але їм потрібно кілька перемог, що закріпити свій статус. Хоча, переможець цілком може зустрітися з Олександром Усиком і поборотися за вакантний титул чемпіона світу", - сказав Хірн.

Тим часом потенційні суперники Усика готуються до бою.

"Посміхайся... Це бойовий тиждень", - підписав своє фото Дюбуа.