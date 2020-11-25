"Щасти!", "Зроби їх, чеміоне!", "З нетерпінням чекаю на цей бій. Бурхливий з нокаутом, я сподіваюсь", - пишуть в коментарях.
Не менш оптимістично щодо бою налаштований і його суперник - Джо Джойс.
"Я чую, як Дюбуа сідає з великим стуком на підлогу", "Вперед, братику!", - пишуть в коментарях.
Харламов здивував рішенням по розділу майна з Христиною Асмус, особняк їй не дістався: "переписав на..."
Фігуриста "наречена" Харламова задерла ногу і звела з розуму розкутими позами без білизни: "Бажання приголубити..."
Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: "забороняє…"
Повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь
Як відомо, поєдинок Джойс - Дюбуа пройде в суботу, 28 листопада. Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, Дюбуа - другий в рейтингу.
Як писала Politeka, Усик зізнався, що робить з дружиною після тривалої розлуки.
Нагадаємо, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.
Також Politeka писала, що Усик зізнався в любові до радянського кінематографу.