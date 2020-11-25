Стало відомо про смерть актриси театру та кіно Світлани Обідіної

45-річна зірка пішла з життя ще 18 листопада, більше тижня сім'я мовчала про трагедію.

Про смерть актриси повідомив у себе на Фейсбук-сторінці кінорежисер Олексій Герман, передає Politeka.net.

"Померла прекрасна актриса Світлана Обідіна. Жах. Нещодавно про неї згадував. Вічна пам'ять. Вже не ясно ковід, не ковід, але мруть і мруть навколо", - написав режисер, натякнувши на можливу причину смерті - китайський вірус, - "Скільки ж йде в ці дні. Один за одним. День за днем. Вічна пам'ять всім. Все це страшно, сумно, якось трагічно буденно. Жах. Є хороше і точне російське слово: "біда". Це біда".

Світлана Обідіна народилася 23 квітня 1975 року в Ленінграді. Закінчила кіношколу "Кадр" при Ленфільмі і Російський державний інститут сценічних мистецтв у Санкт-Петербурзі. Служила в Театрі "На Крюківському каналі". У числі кіноробіт Обідіної ролі у фільмах "Острів", "Гілка бузку" і "Довлатов", серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Злочин і кара" і "Мажор-3".

Користувачі висловлюють свої співчуття на сторінці режисера:

"Молода зовсім...жах..."

"Царство Небесне!!!"

"Людство ніяк не може жити спокійно. Все перетворює на зброю, в тому числі вірус"

"я якраз подумала, що ви якось інтуїтивно її згадали....її вже не було в живих, ніхто, крім рідних не знав, а ви відчули.... страшна і непрозора історія з нею... ковід теж посприяв..."

Раніше ми повідомляли, терміново госпіталізований актор Олександр Ширвіндт - у нього і його дружини Наталії розвинулася пневмонія на тлі китайського вірусу.

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