Відомого радянського актора, режисера і сценариста Олександра Ширвіндта терміново госпіталізували

Про це повідомляють популярні Телеграм-канали.

"86-річний Олександр Ширвіндт разом зі своєю дружиною, Наталією, госпіталізований до столичної лікарні з вірусною пневмонією. Лікарі оцінюють його стан як важкий, кілька днів він проведе в лікарні, як і його дружина", - уточнюється в повідомленні Телеграм-каналу 112.

На іншому Телеграм-каналі Mash відзначається, що Ширвіндта госпіталізували з пневмонією на тлі китайського вірусу.

"Вдень 23 листопада у артиста почалася дихальна недостатність. Приїхала бригада швидкої, діагностувала вірусну пневмонію і відвезла його в лікарню. Стан ускладнюється віком артиста, він знаходиться в групі ризику", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, госпіталізацію Ширвіндта підтвердив директор Московського театру Сатири Мамед Агаєв.

Нагадаємо, нещодавно пострадянський простір сколихнуло відразу кілька смертей відомих улюбленців публіки.

Так, 6 листопада на 87 році життя не стало відомого письменника-сатирика Михайла Жванецького.

За місяць до трагедії Михайло Михайлович оголосив про припинення концертної діяльності. Народний артист України тоді пояснив, що йде з великої сцени через незадовільний стан здоров'я.

Відзначається, що Жванецький багато місяців відповідально дотримувався режиму самоізоляції, щоб не заразитися китайським вірусом.

Що стосується причини смерті, то за словами, директора гумориста Олега Сташкевича, відходу письменника послужили: «вік і хвороби».

14 листопада обірвалося життя актора Армена Джигарханяна, йому було 85 років.

Смерть зірки констатували лікарі медзакладу, в якому він перебував, - відмовили нирки.

Його друг Артур Согомонян зазначав, що причиною смерті артиста стали вік і хвороби, від яких той страждав.

Крім того, 17 листопада не стало відомого українського режисера Романа Віктюка, йому було 84 роки. Улюбленець публіки помер у лікарні.

Нагадаємо, 27 жовтня Віктюка госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували у театрального діяча китайський вірус і намагалися врятувати йому життя, але хвороба не залишила шансів. Спочатку зірку розмістили в терапевтичному відділенні, проте незабаром перевели в реанімацію, де він і провів останні моменти свої життя.

Також можливою жертвою того ж вірусу стала й 45-річна актриса Світлана Обідіна, зірка "Мажора-3" та "Небесного суду". Її не стало 24 листопада. Точну причину смерті родичі поки не називають.

"Вже неясно COVID або не COVID, але мруть і мруть... Скільки ж йде в ці дні. Один за одним. День за днем. Вічна пам'ять всім. Все це страшно, сумно, якось трагічно буденно. Жах. Є хороше і точне слово: "біда". Це біда», - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook режисер Олексій Герман-молодший.

Нагадаємо, Віктюк закликав жителів Донбасу замислитися, де їхня батьківщина

Також Politeka писала, що пішов з життя легендарний Михайло Жванецький: перші подробиці трагедії.