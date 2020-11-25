Известного советского актера, режиссера и сценариста Александра Ширвиндта срочно госпитализировали

Об этом сообщают популярные Телеграм-каналы.

"86-летний Александр Ширвиндт вместе со своей супругой, Натальей, госпитализирован в столичную больницу с вирусной пневмонией. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, несколько дней он проведёт в больнице, как и его жена", - уточняется в сообщении Телеграм-канала 112.

На другом Телеграм-канале Mash отмечается, что Ширвиндта госпитализировали с пневмонией на фоне китайского вируса.

"Днём 23 ноября у артиста началась дыхательная недостаточность. Приехавшая бригада скорой, диагностировала вирусную пневмонию и отвезла его в больницу. Состояние осложняется возрастом артиста, он находится в группе риска", - говорится в сообщении.

Позднее, госпитализацию Ширвиндта подтвердил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев.

Напомним, недавно постсоветское пространство всколыхнуло сразу несколько смертей известных любимцев публики.

Так, 6 ноября на 87 году жизни не стало известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Состояние писателя заметно пошатнулось после того, как скончался его друг Роман Карцев (два года назад). Смерть близкого товарища стала для него большим ударом.

Отмечается, что Жванецкий много месяцев ответственно соблюдал режим самоизоляции, чтобы не заразиться китайским вирусом.

Что касается причины смерти, то по словам, директора юмориста Олега Сташкевича, уходу писателя послужили: «возраст и болезни».

14 ноября оборвалась жизнь актера Армена Джигарханяна, ему было 85 лет.

Смерть звезды констатировали врачи больницы, в которой он находился, - отказали почки.

Его друг Артур Согомонян отмечал, что причиной кончины артиста стали возраст и болезни, от которых тот страдал.

Кроме того, 17 ноября не стало известного украинского режиссера Романа Виктюка, ему было 84 года. Любимец публики скончался в больнице.

Напомним, 27 октября Виктюка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у театрального деятеля китайский вирус и пытались спасти ему жизнь, но болезнь не оставила шансов. Сначала звезду разместили в терапевтическом отделении, однако вскоре перевели в реанимацию, где он и провел последние моменты свои жизни.

Также возможной жертвой того же вируса стала и 45-летняя актриса Светлана Обидина, звезда "Мажора-3" и "Небесного суда". Ее не стало 24 ноября. Точную причину смерти родственники пока не называют.

«Уже неясно COVID или не COVID, но мрут и мрут... Сколько же уходит в эти дни. Один за одним. День за днем. Вечная память всем. Все это страшно, печально, как-то трагически обыденно. Ужас. Есть хорошее и точное русское слово: "беда". Это беда», – написал на своей странице в социальной сети Facebook режиссер Алексей Герман-младший.

Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина

Также Politeka писала, что ушел из жизни легендарный Михаил Жванецкий: первые подробности трагедии.