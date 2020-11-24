Українці продовжують масово користуватися субсидіями для оплати комуналки. Стало відомо, про які суми допомоги йдеться

У Мінсоцполітики повідомили, що за жовтень субсидіями встигли скористатися близько 3 мільйонів сімей, пише Соцпортал. Всього держава надала людям пільги на суму у майже 2 мільярди гривень.

Зазначається, що з початку опалювального сезону розмір пільг зріс у 2,5 рази. Середній розмір субсидій, які українці отримували в жовтні, досяг 732 гривень. При цьому ще у вересні цей показник становив 280 гривень.

Найбільшу субсидію за жовтень отримала сім'я з Києва. Її сума сягнула 950 гривень.

При цьому число сімей, які отримали пільги, в жовтні зменшилося на 4,1% в порівнянні з вереснем.

Всього за місяць українці отримали субсидії на суму в 1 803 мільярди гривень. З них 1 759 мільярда були виплачені готівкою, а 44,8 мільйона – нараховані в безготівковій формі.

В середньому по країні найбільший розмір субсидій спостерігався в Києві (952,86 гривень, Харківській (885,63 гривень) і Волинській (791,90 гривень) областях. Найменші суми пільг зафіксовані в Одесі, а також у Херсонській та Кіровоградській областях, повідомили в Мінсоцполітики.

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