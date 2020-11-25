Курс валют в Україні 25 листопада буде сприятливим для українців

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, в середу курс валют приємно здивує. Українська гривня трохи відіб'є позиції у євро, а долар несподівано завмре, давши національній валюті шанс відігратися.

Так, 25 листопада 1 долар продаватимуть за 28,3 гривні, так само як і днем раніше. Гривня втерла носа долару, не давши йому підніматися далі.

А ось євро помітно втратив за один день. У середу європейську валюту продаватимуть за 33,68 гривень, хоча днем раніше продавали дорожче – за 33,75 гривень.

Раніше ми писали, що експерти вирішили пояснити причини коливання курсу. Інвестиційний банкір Сергій Фурса підкреслив, що українська гривня не падає, так як курс долара то зростає, то повертається вниз. Фурса зазначив, що з курсом не відбувається нічого дивного. При цьому він порадив українцям зберігати заощадження в різних валютах.

Експерт також нагадав, що в державному бюджеті на 2021 рік закладено середній курс на рівні 29,1 гривень за долар. Але цей курс збережеться тільки в тому випадку, якщо Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, що нові 20 і 5 гривень з'являться в Україні, Нацбанк попередив, як відрізнити від підробки: "будуть введені...".

А ще Politeka писала, що Нацбанк розробив нові правила, що кардинально зміниться для боржників.

Також Politeka повідомляла, що нові умови повернення грошей з українських банків, з'явилася термінова заява:"звернутися можна тільки...".