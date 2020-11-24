Деякі українські міністри за минулий місяць заробили понад 100 тисяч гривень

Як передає Politeka.net, найбільшу суму за жовтень у Кабміні виплатили виконуючому обов'язки голови Міносвіти Сергію Шкарлету - 105 176 тисячі гривень, враховуючи відпускні та фінансову допомогу на лікування. Зарплати членів уряду наводить портал "Слово і Діло", за його даними прем'єр Денис Шмигаль отримав трохи більше 54 тисяч гривень.

Чималі гроші, 103 639 гривень виплатили міністру Олегу Немчинову, до цієї суми увійшли відпускні та грошова допомога на відпочинок. Понад 70 тисяч гривень видали голові МЗС Дмитру Кулеба, а також Міністру оборони – Андрію Тарану, керівнику МОЗ – Максиму Степанову та міністру інфраструктури Владиславу Криклію.

Найменша зарплата виявилася у міністра соцполітики Марини Лазебної - 30 997 гривень. Примітно, що чотири її заступники отримали набагато більше за рахунок надбавок, грошової допомоги на вирішення побутових питань і виплат по тимчасовій непрацездатності, кожен з них заробив понад 100 тисяч гривень за місяць.

Серед заступників у Кабміні найбільшу зарплату виплатили Анатолію Петренку з Міноборони-133 432 гривні. Заступникам в МЗС за жовтень видали премії за виконану роботу в розмірі близько 40 тисяч. За результатами звіту про виконані завдання за третій квартал преміювали також заступника міністра розвитку громад і територій.

Варто нагадати, що після того, як у серпні Конституційний суд України скасував карантинні обмеження зарплат чиновників, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зарплати в Кабміні не перевищать п'яти середніх заробітних плат по Україні.

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